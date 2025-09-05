Названо неожиданное последствие привычки добавлять соль в еду

Исследователь Йенджи Хан: Добавление соли в еду повышает риск глухоты

Регулярное добавление соли в еду повышает риск потери слуха, заявил южнокорейский исследователь биомедицины Йенджи Хан. Неожиданное опасное последствие этой привычки он назвал в беседе с Newsweek.

Хан рассказал, что риск потерять слух на 23 процента выше у людей, которые регулярно добавляют соль в еду. По его словам, эта тенденция особенно сильно заметна среди молодых людей, не имеющих хронических заболеваний.

Исследователь подчеркнул, что избыточное потребление соли не является главным фактором глухоты. По его словам, чаще всего слух портится с возрастом. Однако он отметил, что обилие соли в рационе способно спровоцировать гипертонию и сосудистые нарушения, то есть состояния, напрямую связанные с ухудшением слуха.

