15:30, 4 сентября 2025Забота о себе

Врач назвал кардинально меняющую здоровье в лучшую сторону привычку

Невролог Шишонин: Час ускоренной ходьбы в день улучшает здоровье
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jacek Chabraszewski / Shutterstock / Fotodom  

Невролог Александр Шишонин назвал привычку, кардинально меняющую здоровье в лучшую сторону. Об этом врач рассказал во время выступления на сессии Восточного экономического форума, его цитирует РИА Новости.

По словам Шишонина, максимального оздоравливающего эффекта помогает достичь ходьба в ускоренном темпе, которой можно заниматься от получаса до часа в день. Врач порекомендовал, приучиться ходить чуть-чуть быстрее, чем человек ходит обычно. «Как будто вы куда-то спешите. Таким образом достигается максимальный оздоравливающий эффект», — объяснил он.

Шишонин подчеркнул, что все ведущие медицинские исследования подтверждают большую пользу ходьбы в ускоренном темпе.

Ранее терапевт Ольга Сухарева опровергла популярный миф об ОРВИ и сквозняке. По ее словам, сквозняк не может вызвать простуду, так как причиной ОРВИ являются вирусы и бактерии.

