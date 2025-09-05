Экономика
19:23, 5 сентября 2025Экономика

Названы самые популярные районы Москвы для аренды жилья

Коммунарка стала самым популярным районом для аренды в столице
Мария Черкасова
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Воронин Денис / АГН «Москва»

В августе самым популярным районом у потенциальных арендаторов в Москве стала Коммунарка, на которую пришлось 4,1 процента всех просмотров объявлений. Средняя цена аренды квартиры в районе составляет 65,1 тысячи рублей в месяц, сообщает РБК со ссылкой на аналитиков «Яндекс Аренды».

В пятерку наиболее востребованных локаций в последний летний месяц также вошли Солнцево (2 процента, 74,5 тысячи рублей в месяц) и Головинский (1,9 процента, 85,1 тысячи рублей), Даниловский (1,8 процента, 119,3 тысячи рублей) и Люблино (1,8 процента, 65,5 тысячи рублей).

Роман Жуков, руководитель сервиса «Яндекс Аренда», отметил, что такие районы популярны благодаря сочетанию относительно невысоких цен и росту предложения арендного жилья.

Ранее эксперт по недвижимости Олег Бендриков назвал районы на юго-востоке столицы оптимальными для поиска арендного жилья за 45-50 тысяч рублей в пределах МКАД.

