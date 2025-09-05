Некоторым японским автопроизводителям предсказали уход с рынка

Reuters: Mitsubishi, Mazda и Subaru, возможно, уйдут с американского рынка

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп немного облегчил положение японских автопроизводителей, снизив пошлины на их автомобили, некоторым компаниям предстоят очень серьезные испытания. Об этом сообщило Reuters.

Оно напомнило, что глава Белого дома подписал указ о снижении тарифов на автомобили, импортируемые в США из Японии, с 27,5 до 15 процентов. Однако даже такие пошлины ощутимо ударят по тем японским автопроизводителям, которые не могут считаться крупными игроками по сравнению с такими гигантами, как Toyota или Honda. Речь в данном случае идет о Mitsubishi Motors, Mazda и Subaru. Аналитики не слишком верят в их шансы справиться с тарифным шоком. Не исключено, что им либо придется повышать цены, либо прекратить продажу некоторых моделей в США, а может быть, даже уйти с рынка.

Так, Mitsubishi на прошлой неделе снизила свой прогноз прибыли почти на треть, а экспорт Mazda из Мексики упал более чем вдвое с момента введения Трампом автомобильных пошлин. В прошлом году Subaru продала в США 668 тысяч автомобилей, Mazda — 424 тысяч, а Mitsubishi — 110 тысяч, что в совокупности составляет едва ли половину от 2,3 миллиона проданных Toyota автомобилей.

В первых числах августа премьер Японии Сигэру Исиба назвал взаимовыгодной сделку, которую он заключил с США. Токио и Вашингтон договорились, что Япония инвестирует в американскую экономику 550 миллиардов долларов. Кроме того, обе страны ввели взаимные пошлины в 15 процентов.