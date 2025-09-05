В США раскритиковали выбор Парижа в качестве места для саммита по Украине

RS: Париж стал крайне неудачным местом для саммита коалиции желающих по Украине

Париж стал неудачным местом для саммита «коалиции желающих» по Украине. Выбор французской столицы в качестве места для проведения встречи союзников Киева раскритиковал обозреватель Анатоль Ливен в статье для издания Responsible Statecraft (RS), базирующегося в США.

«Париж оказался крайне неудачным местом для проведения саммита европейской "коалиции желающих" для обсуждения поддержки Украины на этой неделе. Через пять дней после встречи во Франции вполне может не быть правительства», — написал Ливен.

Автор статьи напомнил, что французский премьер-министр Франсуа Байру 8 сентября вынесет на голосование вопрос о доверии правительству в связи с его планами по резкому сокращению государственных расходов при одновременном увеличении военных расходов. В ответ, как отметил Ливен, профсоюзы страны пообещали провести забастовку 18 сентября.

Если Байру потерпит поражение и будет вынужден уйти в отставку, то Франция столкнется с третьим правительственным кризисом за год, рассказал обозреватель. «Как может страна в такой политической и финансовой ситуации всерьез планировать очень рискованное и дорогостоящее военное развертывание вдали от собственных границ?» — задался вопросом Ливен.

Саммит «коалиции желающих» по Украине состоялся 4 сентября в Париже. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи объявил о наличии готового проекта по гарантиям безопасности для Украины, включающего размещение иностранных войск. По его словам, 26 государств выразили готовность отправить контингент на Украину или поддержать его размещение.