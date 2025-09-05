Одну программу льготной ипотеки захотели распространить на все многодетные семьи

Путин поручил распространить дальневосточную ипотеку на все многодетные семьи

Президент России Владимир Путин поручил распространить дальневосточную и арктическую ипотеку на все многодетные семьи в регионе. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), передает РИА Новости.

«Считаю правильным сделать дальневосточную и арктическую ипотеку для всех семей в регионе, которые воспитывают трех и более детей. Подчеркну — для всех многодетных семей независимо от возраста родителей», — отметил глава государства. Он добавил, что возможность воспользоваться программой должны иметь все сотрудники образовательных учреждений Дальнего Востока и Арктики, а не только учителя.

По словам Путина, к настоящему моменту в рамках дальневосточной и арктической ипотеки было выдано более 165 тысяч кредитов. Президент предложил также распространить программу на вторичный рынок в тех локациях, где нет новостроек.

Ранее правительство России дополнительно выделило более 100,4 миллиарда рублей на субсидирование льготных ипотечных программ.