Пациент российской больницы украл форму медсестры и замаскировался с одной целью

В Бурятии пациент больницы украл форму медсестры, замаскировался и сбежал
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство внутренних дел по Республике Бурятия

В Бурятии пациент Гусиноозерской центральной районной больницы украл форму медработника с целью замаскироваться и сбежать из учреждения. Об этом сообщило региональное МВД на своем сайте.

Как установило ведомство, 46-летний мужчина сам обратился в больницу после того, как ударился головой в состоянии алкогольного опьянения. Однако ночью он решил покинуть медучреждение, для чего забрал из шкафа медсестры спецодежду, переоделся и, притворившись сотрудником, вышел за территорию.

В результате мужчину задержали. Ущерб от кражи оценили в 12 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Архангельской области пациент избил врача-травматолога местной больницы. Как стало известно, мужчина зашел в кабинет медика, заблокировал выход и набросился на него, нанеся несколько ударов в область лица, плеча и головы.

