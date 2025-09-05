Экономика
19:46, 5 сентября 2025Экономика

Подорожал проход по двум важнейшим транспортным артериям

Fesco: Проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы подорожал в семь раз
Кирилл Луцюк

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

За проход кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы приходится платить в семь раз больше, чем два года назад. Об этом сообщило издание «Прайм» со ссылкой на транспортную группу Fesco.

Кроме того, на 5–15 процентов (в зависимости от типа судна) подорожал проход через другую важнейшую транспортную артерию — Суэцкий канал. Как полагают эксперты, в такой ситуации грузоотправители будут все чаще присматриваться к Трансарктическому транспортному коридору.

Ранее сообщалось, что власти Турции повысили транзитные сборы за проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы с 1 июля 2025 года на 15 процентов. По некоторым данным, всего с 2022 года проход через эти важнейшие для мировой торговли проливы подорожал в 7,2 раза. Доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Екатерина Новикова предположила, что эти тарифы прибавятся к конечным ценам для потребителей, а значит, стоимость продукции, доставляемой через Босфор и Дарданеллы, вырастет на 5–10 процентов.

    Все новости