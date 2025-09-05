Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:09, 6 сентября 2025Экономика

Москвичам пообещали летнюю погоду

Синоптик Вильфанд: До 14 сентября в Москве ожидается по-летнему теплая погода
Виктория Клабукова

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

На следующей неделе в столице установится по-летнему теплая погода. Своим прогнозом с агентством «Москва» поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как уверяет синоптик, вплоть до 14 сентября погода в мегаполисе будет однородной. В ночные часы в первой половине недели температура будет держаться около 9-14 градусов тепла, а позднее повысится до 15 градусов. Днем до среды-четверга столбики термометров покажут не более плюс 24 градусов, а к выходным поднимутся до отметки в 25 градусов.

Подобные показатели, по словам Вильфанда, больше соответствуют середине августа. «Это не бабье лето, а просто лето, которое перешло от последних чисел августа в сентябрь», — заявил метеоролог, подметив, что в такую погоду жары ощущаться не будет.

Эти выходные порадуют столичных жителей теплой погодой. 6-7 сентября воздух в Москве прогреется до 23 градусов днем, ночью температура будет колебаться в пределах 9-11 градусов в Москве и 7-12 градусов по области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это сигнал победы и силы». Трамп переименовал Минобороны США в Министерство войны

    В российском городе подросток убил мать молотком

    Составлен психологический портрет типичной жертвы мошенников

    Россиянам назвали самый полезный осенний продукт

    В Италии рассказали о срыве планов союзников Украины из-за Путина

    Москвичам пообещали летнюю погоду

    Раскрыты планы Трампа по атаке на Венесуэлу

    Немецкий политик оценил возможность размещения войск НАТО на Украине

    Во Франции призвали прислушаться к Путину после слов Зеленского

    Раскрыты сроки начала производства новой «Волги»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости