Москвичам пообещали летнюю погоду

Синоптик Вильфанд: До 14 сентября в Москве ожидается по-летнему теплая погода

На следующей неделе в столице установится по-летнему теплая погода. Своим прогнозом с агентством «Москва» поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как уверяет синоптик, вплоть до 14 сентября погода в мегаполисе будет однородной. В ночные часы в первой половине недели температура будет держаться около 9-14 градусов тепла, а позднее повысится до 15 градусов. Днем до среды-четверга столбики термометров покажут не более плюс 24 градусов, а к выходным поднимутся до отметки в 25 градусов.

Подобные показатели, по словам Вильфанда, больше соответствуют середине августа. «Это не бабье лето, а просто лето, которое перешло от последних чисел августа в сентябрь», — заявил метеоролог, подметив, что в такую погоду жары ощущаться не будет.

Эти выходные порадуют столичных жителей теплой погодой. 6-7 сентября воздух в Москве прогреется до 23 градусов днем, ночью температура будет колебаться в пределах 9-11 градусов в Москве и 7-12 градусов по области.