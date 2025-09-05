Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:29, 5 сентября 2025Мир

Политолог назвал самую опасную для России страну Европы

Политолог Колташов: Германия представляет наибольшую опасность для России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mark König / Unsplash

Германия представляет наибольшую опасность для России среди европейских стран. Такое мнение высказал политолог Василий Колташов в разговоре с «МК».

По его словам, нынешний немецкий канцлер Фридрих Мерц всегда открыто демонстрировал стремление к противостоянию с Россией. Однако, как отметил эксперт, сейчас Германия не в конфронтации, властям страны предстоит провести «украинизацию» общественного сознания.

Он предположил, что через несколько лет в стране может появиться новое «поколение нацистов», ненавидящих Россию. «Впрочем, большой вопрос, успеет ли это новое поколение немецких нацистов повоевать на Украине. Но Скандинавия, Германия и Австрия могут стать главным антироссийским элементом в Евросоюзе — это факт», — заключил Колташов.

Ранее Мерц заявил о необходимости «экономически истощить» Россию ради урегулирования конфликта на Украине. Он также обвинил российского президента Владимира Путина в нежелании заканчивать конфликт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фицо сделал заявление о конфликте на Украине после встречи с Зеленским

    Раскрыта судьба исчезнувшей с шезлонга во время отпуска в Европе туристки

    На Майдане Независимости начался митинг

    57-летний боец СВО совершил подвиг в бою и пропал на 400 дней. Что с ним произошло?

    Провалившие антимигрантский школьный экзамен русские дети записали видеообращение

    «Я совершила большую ошибку». Аглаю Тарасову, задержанную из-за вейпа с гашишным маслом, освободили

    Гонки в центре столицы. Чем удивит москвичей Фестиваль технических видов спорта?

    Реклама

    Глава МИД Польши сделал неожиданное заявление о границах Украины

    На Украине предложили запретить «Машу и Медведя»

    Политолог назвал самую опасную для России страну Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости