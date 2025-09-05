Политолог Колташов: Германия представляет наибольшую опасность для России

Германия представляет наибольшую опасность для России среди европейских стран. Такое мнение высказал политолог Василий Колташов в разговоре с «МК».

По его словам, нынешний немецкий канцлер Фридрих Мерц всегда открыто демонстрировал стремление к противостоянию с Россией. Однако, как отметил эксперт, сейчас Германия не в конфронтации, властям страны предстоит провести «украинизацию» общественного сознания.

Он предположил, что через несколько лет в стране может появиться новое «поколение нацистов», ненавидящих Россию. «Впрочем, большой вопрос, успеет ли это новое поколение немецких нацистов повоевать на Украине. Но Скандинавия, Германия и Австрия могут стать главным антироссийским элементом в Евросоюзе — это факт», — заключил Колташов.

Ранее Мерц заявил о необходимости «экономически истощить» Россию ради урегулирования конфликта на Украине. Он также обвинил российского президента Владимира Путина в нежелании заканчивать конфликт.