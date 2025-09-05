Получивший российский паспорт футболист «Зенита» дебютировал за сборную Бразилии

Получивший российский паспорт Дуглас Сантос дебютировал за сборную Бразилии

Получивший российский паспорт защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос дебютировал за сборную Бразилии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В ночь на пятницу, 5 сентября, бразильцы на своем поле в матче 17-го тура южноамериканской квалификации к чемпионату мира-2026 со счетом 3:0 разгромили Чили. Дуглас Сантос вышел на поле в стартовом составе и провел весь матч.

На 66-й минуте на поле в составе бразильцев появился другой футболист «Зенита» — вингер Луис Энрике. Спустя шесть минут он сделал результативную передачу на Лукаса Пакета.

После дебюта за сборную Бразилии в официальном матче Дуглас Сантос не сможет играть за сборную России. В Российской премьер-лиге (РПЛ) защитник будет считаться легионером.

Сборная Бразилии после 17 туров имеет в активе 28 очков. Команда находится на втором месте в турнирной таблице и уже гарантировала себе путевку на ЧМ-2026.