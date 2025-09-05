Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Греция
Сегодня
21:45 (Мск)
Беларусь
ЧМ-2026 — Европа|Группа C. 1-й тур
Украина
Сегодня
21:45 (Мск)
Франция
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 1-й тур
Италия
Сегодня
21:45 (Мск)
Эстония
ЧМ-2026 — Европа|Группа I. 5-й тур
Новак Джокович
Сегодня
22:00 (Мск)
Карлос Алькарас
US Open (м)
Янник Синнер
Завтра
02:00 (Мск)
Феликс Оже-Альяссим
US Open (м)
09:06, 5 сентября 2025Спорт

Получивший российский паспорт футболист «Зенита» дебютировал за сборную Бразилии

Получивший российский паспорт Дуглас Сантос дебютировал за сборную Бразилии
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Дуглас Сантос (слева)

Дуглас Сантос (слева). Фото: Sergio Moraes / Reuters

Получивший российский паспорт защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос дебютировал за сборную Бразилии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В ночь на пятницу, 5 сентября, бразильцы на своем поле в матче 17-го тура южноамериканской квалификации к чемпионату мира-2026 со счетом 3:0 разгромили Чили. Дуглас Сантос вышел на поле в стартовом составе и провел весь матч.

На 66-й минуте на поле в составе бразильцев появился другой футболист «Зенита» — вингер Луис Энрике. Спустя шесть минут он сделал результативную передачу на Лукаса Пакета.

После дебюта за сборную Бразилии в официальном матче Дуглас Сантос не сможет играть за сборную России. В Российской премьер-лиге (РПЛ) защитник будет считаться легионером.

Сборная Бразилии после 17 туров имеет в активе 28 очков. Команда находится на втором месте в турнирной таблице и уже гарантировала себе путевку на ЧМ-2026.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин призвал сделать российскую экономику «экономикой высоких зарплат»

    Из колонии вышел закопавший партнера в овраге российский бизнесмен

    Путин высказался о прямых контактах с Зеленским

    Путин высказался о гарантиях безопасности для России при переговорах по Украине

    Путин обрисовал последствия резкого снижения ключевой ставки

    Путин назвал лучшее место для переговоров с Украиной

    Путин высказался о соблюдении Россией мирных договоренностей по Украине

    26-летний мужчина расправился с 52-летней любовницей из-за требований жениться на ней

    Путин назвал иностранные войска на Украине законными целями для армии России

    52-летняя Хайди Клум в оголяющем грудь бикини снялась для журнала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости