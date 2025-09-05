Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:42, 5 сентября 2025Россия

Появились подробности о пилоте разбившегося в Подмосковье самолета

Разбившимся в Подмосковье легкомоторным самолетом управлял 65-летний пилот
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Легкомоторным самолетом, разбившимся в подмосковных Луховицах, управлял 65-летний пилот. Об этом пишет РЕН-ТВ со ссылкой на источник в Telegram.

Как сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России, катастрофа произошла в районе деревни Ильясово. На место выехали следователи.

О происшествии стало известно днем 5 сентября. Предварительно, пилот не выжил. Официальные ведомства причину крушения пока не называли.

Ранее в Рязанской области рухнул самолет Х-32 «Бекас», который обрабатывал поля. На борту находился только пилот, который получил несовместимые с жизнью травмы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Звезду фильмов «Лед» и «Холоп» Аглаю Тарасову задержали в аэропорту. У актрисы нашли вейп с гашишным маслом

    Премьер Польши пригрозил Белоруссии

    Тарасова высказалась об однополых дуэтах в фигурном катании

    Варламов раскрыл цены на фрукты и овощи в Австралии

    В Казахстане изъяли партию кокаина весом в двух слонов и слоненка

    Москвичам назвали срок окончания бабьего лета

    Крупный пожар возле «Москва-Сити» попал на видео

    Названа предварительная причина авиакатастрофы в Подмосковье

    В российском регионе поймали порнографа-педофила за непристойное видео с девочкой

    Двое иностранцев расправились с российской семьей и 10 лет оставались на свободе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости