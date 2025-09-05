Появились подробности о пилоте разбившегося в Подмосковье самолета

Легкомоторным самолетом, разбившимся в подмосковных Луховицах, управлял 65-летний пилот. Об этом пишет РЕН-ТВ со ссылкой на источник в Telegram.

Как сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России, катастрофа произошла в районе деревни Ильясово. На место выехали следователи.

О происшествии стало известно днем 5 сентября. Предварительно, пилот не выжил. Официальные ведомства причину крушения пока не называли.

Ранее в Рязанской области рухнул самолет Х-32 «Бекас», который обрабатывал поля. На борту находился только пилот, который получил несовместимые с жизнью травмы.