Проведшему два года на СВО россиянину засчитали только 10 дней службы

Проведшему два года на СВО жителю Урала засчитали только 10 дней службы

Проведшему почти два года в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине жителю Урала засчитали только 10 дней службы. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в своем Telegram.

По словам парламентария, каждый военнослужащий имеет льготы, в том числе период участия в боевых действиях на СВО учитывается в трудовом стаже в двойном размере — год идет за два.

Иванов уточнил, что для россиянина вопрос оказался актуальным, так как он старше 50 лет и выслуга лет на льготных условиях могла бы, в частности, приблизить его выход на пенсию.

Россиянин столкнулся с тем, что в его военном билете указаны лишь 10 дней участия в СВО, а по данным Социального фонда — и вовсе ноль. «Налицо — существенное разночтение данных», — отметил Иванов.

Дело дошло до прокуратуры, которая подтвердила наличие несоответствия в документах. В результате период участия россиянина в СВО был засчитан в выслугу лет на льготных условиях.

Ранее сообщалось, что участник СВО год прожил без денежного довольствия. Ему не перечисляли ни зарплату, ни выплаты за ранение.