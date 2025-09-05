Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:12, 5 сентября 2025Россия

Проведшему два года на СВО россиянину засчитали только 10 дней службы

Проведшему два года на СВО жителю Урала засчитали только 10 дней службы
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Проведшему почти два года в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине жителю Урала засчитали только 10 дней службы. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в своем Telegram.

По словам парламентария, каждый военнослужащий имеет льготы, в том числе период участия в боевых действиях на СВО учитывается в трудовом стаже в двойном размере — год идет за два.

Иванов уточнил, что для россиянина вопрос оказался актуальным, так как он старше 50 лет и выслуга лет на льготных условиях могла бы, в частности, приблизить его выход на пенсию.

Россиянин столкнулся с тем, что в его военном билете указаны лишь 10 дней участия в СВО, а по данным Социального фонда — и вовсе ноль. «Налицо — существенное разночтение данных», — отметил Иванов.

Дело дошло до прокуратуры, которая подтвердила наличие несоответствия в документах. В результате период участия россиянина в СВО был засчитан в выслугу лет на льготных условиях.

Ранее сообщалось, что участник СВО год прожил без денежного довольствия. Ему не перечисляли ни зарплату, ни выплаты за ранение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Многие скажут: да, это безобразие». Что рассказал Путин про высокие зарплаты, льготную ипотеку и снижение ключевой ставки?

    Цены на «вторичку» в Москве изменились

    Варламов обнаружил разнообразие книг о Зеленском в библиотеке

    Импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет

    Обновился рейтинг Путина среди россиян

    Россиянин расправился с сожительницей и две недели хранил ее в погребе

    70-летний бывший редактор Vogue снялась без штанов

    Аэропорты на юге России задумали открыть после Геленджика

    Путин назвал условие снижения инфляции в России

    Путин высказался о возможном увеличении дефицита бюджета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости