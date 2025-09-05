Экономика
Путин призвал сделать российскую экономику «экономикой высоких зарплат»

Путин заявил, что экономика России должна стать экономикой высоких зарплат
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что необходимо сделать экономику страны «экономикой высоких зарплат». Об этом сообщает ТАСС.

По словам российского президента, именно на это направлена реализуемая стратегия государства. «Развитие Дальнего Востока, Арктики, построение экономики будущего, должны вести к повышению благополучия людей и их доходов, к структурному изменению занятостей в пользу квалифицированных, высокооплачиваемых рабочих мест», — сказал Путин.

Он резюмировал, что это не популизм, а идея, в которой есть экономический смысл.

До этого Путин предложил запустить единый преференциальный режим на Дальнем Востоке и в Арктике

