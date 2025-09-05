Путин высказался о соблюдении Россией мирных договоренностей по Украине

Путин: РФ будет соблюдать договоренности по Украине, когда они будут достигнуты

Россия будет соблюдать мирные договоренности по Украине, когда они будут достигнуты. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

При этом, как отметил глава государства, гарантии безопасности в процессе мирного урегулирования должны быть выработаны как для России, так и для Украины. Москва будет исполнять их в полном объеме, заверил Путин.

«Если будут достигнуты решения, которые приведут к долгосрочному миру, тогда я просто не вижу никакого смысла в их [западных войск] нахождении на территории Украины», — добавил президент.