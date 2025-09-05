Россия
09:17, 5 сентября 2025Россия

Путин высказался о соблюдении Россией мирных договоренностей по Украине

Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Россия будет соблюдать мирные договоренности по Украине, когда они будут достигнуты. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

При этом, как отметил глава государства, гарантии безопасности в процессе мирного урегулирования должны быть выработаны как для России, так и для Украины. Москва будет исполнять их в полном объеме, заверил Путин.

«Если будут достигнуты решения, которые приведут к долгосрочному миру, тогда я просто не вижу никакого смысла в их [западных войск] нахождении на территории Украины», — добавил президент.

