Кремль высказался о сроках завершения конфликта на Украине

Песков: Сроки завершения конфликта на Украине пока нельзя загадывать

Сроки окончания конфликта на Украине нельзя загадывать. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Конкретные сроки, как уточнил Песков, загадывать сейчас в Кремле не готовы. «Мы хотели бы достичь наших целей дипломатическими и мирными средствами, пока у нас не будет таких возможностей, мы продолжим специальную военную операцию», — добавил он.

Ранее Песков заявлял, что уменьшение поставок оружия Украине приближает окончание специальной военной операции. Путин, в свою очередь, добавлял, что завершение конфликта может произойти за один-два месяца в случае, «если у ВСУ закончатся спонсорские деньги и патроны».