5 сентября 2025

Кремль высказался о сроках завершения конфликта на Украине

Анастасия Шейкина
Фото: Global Look Press

Сроки окончания конфликта на Украине нельзя загадывать. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Конкретные сроки, как уточнил Песков, загадывать сейчас в Кремле не готовы. «Мы хотели бы достичь наших целей дипломатическими и мирными средствами, пока у нас не будет таких возможностей, мы продолжим специальную военную операцию», — добавил он.

Ранее Песков заявлял, что уменьшение поставок оружия Украине приближает окончание специальной военной операции. Путин, в свою очередь, добавлял, что завершение конфликта может произойти за один-два месяца в случае, «если у ВСУ закончатся спонсорские деньги и патроны».

