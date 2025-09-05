Кремль высказался о сроках завершения конфликта на Украине

Сроки окончания конфликта на Украине нельзя загадывать. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.
Конкретные сроки, как уточнил Песков, загадывать сейчас в Кремле не готовы. «Мы хотели бы достичь наших целей дипломатическими и мирными средствами, пока у нас не будет таких возможностей, мы продолжим специальную военную операцию», — добавил он.
Ранее Песков заявлял, что уменьшение поставок оружия Украине приближает окончание специальной военной операции. Путин, в свою очередь, добавлял, что завершение конфликта может произойти за один-два месяца в случае, «если у ВСУ закончатся спонсорские деньги и патроны».