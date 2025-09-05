Экономика
22:29, 5 сентября 2025Экономика

Путин высказался об успехах России в двигателестроении

Путин: РФ входит в пятерку лидеров по авиационным и ракетным двигателям
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Россия входит в пятерку лидеров по разработке и выпуску авиационных и ракетных двигателей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, двигателестроение важно для России с точки зрения как гражданских отраслей, так и оборонных. Глава государства также подчеркнул, что импортозамещение двигателей на вертолетах «Ансат» и самолетах Superjet завершено. Он добавил, что в отрасли двигателестроения сделано очень многое. Кроме того, Путин отметил, что Россия должна не только закрывать свои потребности в производстве ракетных двигателей, но и выходить на мировые рынки.

Ранее Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума вновь вспомнил о проекте легкого многоцелевого самолета «Байкал», который должен прийти на смену советскому Ан-2, более известному как «кукурузник». Он поручил ответственным лицам ускорить процесс, потому что сейчас дела идут не так быстро, как хотелось бы властям.

