07:31, 5 сентября 2025Экономика

Путин назвал базовое условие для развития экономики России

Путин назвал устойчивую политику базовым условием для развития экономики России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Базовым условием для развития российской экономики является устойчивая макроэкономическая политика, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

Политик выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Базовым условием для развития российской экономики, а значит и социальной сферы, является устойчивая макроэкономическая политика», — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин назвал серьезную проблему российской экономики. По его словам, нынешний уровень роботизации промышленности и национальной экономики является относительно низким, что является большой проблемой.

