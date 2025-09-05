Спорт
16:44, 5 сентября 2025Спорт

Пять футболистов покинули сборную России перед матчем с Катаром

Пять футболистов из сборной России не примут участие в матче с Катаром
Юлия Герасимова (редактор)
Александр Максименко

Александр Максименко. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Пять футболистов покинули сборную России и не вошли в состав на матч с Катаром. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В частности, во встрече не примут участие вратарь Александр Максименко и полузащитник Руслан Литвинов (оба — московский «Спартак»), защитник «Ростова» Илья Вахания, а также полузащитники «Краснодара» Александр Черников и Кирилл Глебов (ЦСКА). Игроки вернутся в расположение своих клубов. Всего в Катар отправятся 24 футболиста.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу сыграла безголевую ничью с Иорданией в товарищеском матче. Встреча прошла в четверг, 4 сентября, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась со счетом 0:0.

Следующий товарищеский матч подопечные Валерия Карпина проведут с командой Катара. Игра должна пройти в Эр-Райяне 7 сентября.

