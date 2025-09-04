Сборная России сыграла безголевую ничью с Иорданией в товарищеском матче

Сборная России по футболу сыграла безголевую ничью с Иорданией в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 4 сентября, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась со счетом 0:0. Следующий товарищеский матч команда Валерия Карпина проведет с командой Катара. Игра должна пройти в Эр-Райяне 7 сентября.

1 сентября в Российском футбольном союзе (РФС) рассказали об улучшении отношений с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Вице-президент РФС Алексей Соловьев заявил, что несмотря на внешние геополитические сложности, на международном уровне происходит постепенное улучшение общения.

Российские национальные команды и клубы отстранены от международных турниров. Такое решение приняли Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года.