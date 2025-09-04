Спорт
Грузия
2:3
Завершен
Турция
ЧМ-2026 — Европа|Группа E. 1-й тур
Польша
41:51
3-я четверть
live
Бельгия
ЧЕ-2025 (м)|Группа D. 5-й тур
Словакия
1:0
Перерыв
live
Германия
ЧМ-2026 — Европа|Группа A. 1-й тур
Болгария
0:3
Перерыв
live
Испания
ЧМ-2026 — Европа|Группа E. 1-й тур
Нидерланды
1:0
Перерыв
live
Польша
ЧМ-2026 — Европа|Группа G. 5-й тур
22:03, 4 сентября 2025Спорт

Сборная России сыграла безголевую ничью с Иорданией

Сборная России сыграла безголевую ничью с Иорданией в товарищеском матче
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Сборная России по футболу сыграла безголевую ничью с Иорданией в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 4 сентября, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась со счетом 0:0. Следующий товарищеский матч команда Валерия Карпина проведет с командой Катара. Игра должна пройти в Эр-Райяне 7 сентября.

1 сентября в Российском футбольном союзе (РФС) рассказали об улучшении отношений с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Вице-президент РФС Алексей Соловьев заявил, что несмотря на внешние геополитические сложности, на международном уровне происходит постепенное улучшение общения.

Российские национальные команды и клубы отстранены от международных турниров. Такое решение приняли Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года.

