В РФС рассказали об улучшении общения с УЕФА

Вице-президент РФС Алексей Соловьев заявил, что отношения с УЕФА налаживаются

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Алексей Соловьев отметил, что отношения с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) постепенно налаживаются. Его цитирует Odds.ru.

По его словам, несмотря на внешние геополитические сложности, на международном уровне происходит постепенное улучшение общения. «Я вижу, что отношение международных федераций в целом становится лучше, и это внушает оптимизм. (...) Есть люди на уровне того же УЕФА, и когда мы к ним приезжаем, общение становится более конструктивным, более человеческим», — рассказал Соловьев.

Российские национальные команды и клубы отстранены от международных турниров. Такое решение приняли Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА и весной 2022 года.

Ранее президент РФС Александр Дюков оценил шансы на возвращение российских клубов в еврокубки. Он заявил, что существует высокая вероятность возвращения сборных России и клубов к международным турнирам к концу 2025 года.