Раскрыта причина приостановки военной помощи США для стран Европы

Bloomberg: США прекратит программы помощи армиям Европы из-за смены приоритетов
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Matrix Images / Lee Sang-hoo / Globallookpress.com

США намерены прекратить финансирование программ по подготовке и оснащению армий стран Европы, граничащих с Россией, в связи с пересмотром стратегических приоритетов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники

«Пентагон сослался на смену приоритетов, сосредоточившись на Индо-Тихоокеанском регионе», — сказано в сообщении.

Также сообщается, что в ходе брифингов для европейских партнеров представители Пентагона прямо призвали другие государства самим компенсировать дефицит финансирования, вызванный уменьшением американской помощи.

Ранее издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщило, что США откажутся от программ по финансированию иностранной помощи в области обороны для стран, граничащих с Россией. Представитель Белого дома заявил, что этот шаг согласуется с усилиями президента США Дональда Трампа по «переоценке и реорганизации» бюджета.

