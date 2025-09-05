Силовые структуры
15:49, 5 сентября 2025Силовые структуры

Раскрыта судьба пилота рухнувшего в Подмосковье самолета

СК возбудил дело из-за крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Администрация муниципального округа Луховицы / VK

Следователь возбудил уголовное дело из-за крушения легкомоторного самолета в Московской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

В ведомстве подтвердили, что жертвой авиакатастрофы в Подмосковье стал пилот 1960 года рождения. Произошедшее квалифицировано по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее тяжкие последствия»).

По данным СК, днем 5 сентября у деревни Ильясово в Луховицком городском округе во время полета рухнул самолет. Пилот получил несовместимые с жизнью травмы. На месте происшествия работают следователи-криминалисты. Рассматриваются различные версии произошедшего.

Ранее сообщалось, что авиакатастрофа произошла из-за ошибки пилотирования.

