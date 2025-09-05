Названа предварительная причина авиакатастрофы в Подмосковье

ТАСС: Причиной крушения самолета в Луховицах стала ошибка пилотирования

Легкомоторный самолет «Авиатика» мог потерпеть крушение в Луховицах в Подмосковье из-за ошибки пилотирования. Предварительную причину авиакатастрофы ТАСС назвали в экстренных службах.

Другие подробности собеседник агентства не привел.

Ранее сообщалось, что на борту самолета находился один человек — 65-летний пилот, личность которого пока не уточняется. Спасти его не удалось.

О крушении частного самолета в районе деревни Ильясово стало известно днем 5 сентября. Для установления обстоятельств авиапроисшествия на место выехали следователи.

