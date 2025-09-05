Мир
06:00, 5 сентября 2025МирЭксклюзив

Раскрыта возможность появления нового военного альянса с участием России

Профессор Ланьков: Союз России, Китая и Северной Кореи пока маловероятен
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Союз России, Китая и Северной Кореи пока маловероятен, однако гипотетически он возможен, если США смогут в Азии создать аналог НАТО с участием Японии и Южной Кореи. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков.

«Сейчас это нереалистично. Прежде всего, Китай плохо относится к самой идее военных союзов. Да и Россия относится осторожно (...) КНДР точно заинтересована в такой оси, будучи несравнимо слабее Китая и России. Однако даже там боятся, что такой альянс может на практике оказаться не более чем бумагой», — указал востоковед.

Ланьков уточнил, что для подобного трехстороннего сотрудничества необходимо в качестве повода создание азиатского аналога НАТО во главе с США. Однако он подчеркнул, что подобный военный блок может появиться только через 15 лет, но не в ближайшие годы.

Возможно, какие-то сдвиги произойдут, если восточноазиатское НАТО по итогу будет создано. Но сейчас Россия и Китай к этому не стремятся

Андрей Ланьковпрофессор университета Кунмин в Сеуле

Ранее газета The New York Times (NYT), комментируя прошедший 3 сентября военный парад в Пекине по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, сообщала, что он наполнен большим символизмом. В частности, они обратили внимание, что возле председателя КНР Си Цзиньпина стояли президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Этот факт аналитики назвали «дерзким сигналом Западу».

