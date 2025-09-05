Экономика
13:31, 5 сентября 2025Экономика

Россияне резко заинтересовались одним видом жилья

OCTOBER GROUP: Россияне стали на 44 % чаще искать жилье рядом со школами
Александра Качан (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

За год спрос россиян на жилье рядом со школами и другими образовательными заведениями значительно вырос. О том, что покупатели недвижимости резко заинтересовались одним видом объектов, говорится в исследовании OCTOBER GROUP, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Опрос показал, что 62 процента россиян считают наличие хорошей школы в шаговой доступности решающим фактором при выборе жилья. Еще 46 процентов обращают внимание на близость детского сада, 44 процента хотят иметь рядом с домом секции и спортивные кружки, а 34 процента — университеты. Кроме того, родителей волнует безопасность пути до образовательных учреждений и секций — на этот фактор обращают внимание 56 процентов опрошенных.

При этом наиболее заметно выросла значимость близких к дому университетов — за год интерес к таким локациям увеличился на 60 процентов. Локации со школами начали интересовать на 44 процента чаще, с детскими садами — на 23 процента чаще.

Ранее россияне раскрыли, наличие какой бытовой техники считают необходимым в съемной квартире. Большинство проголосовали за холодильник и микроволновую печь.

