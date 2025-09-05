Россия
13:33, 5 сентября 2025

Россиянин напал на пожилого сотрудника в офицерском клубе

Петербуржец напал на сотрудника офицерского клуба и распылил ему перцовку в лицо
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: 78.ru

В Санкт-Петербурге мужчина напал на пожилого сотрудника офицерского клуба «Честь имею» на улице Александра Матросова и распылил ему перцовку в лицо, передает 78.ru.

По данным российского издания, бригада скорой помощи доставила 65-летнего потерпевшего в больницу. У него диагностировали химический ожог роговицы и конъюнктивы обоих глаз. Состояние пострадавшего удовлетворительное, он проходит лечение амбулаторно.

Обидчиком мужчины оказался безработный горожанин. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Петербурге мужчину залили перцовым баллончиком и отобрали у него два миллиона рублей.

Еще раньше в Омске возбудили дело в отношении мужчины, облившего девушку из перцового баллончика.

    Все новости