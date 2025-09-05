Силовые структуры
Россиянина осудили заочно за призывы к экстремизму в мессенджере

В Чебоксарах суд заочно осудил мужчину за призывы к экстремизму
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Чебоксарах заочно осудили мужчину за призывы к экстремизму. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в феврале 2023 года мужчина в Telegram-канале опубликовал фото двора начальника отделения МВД по борьбе с экстремистскими организациями с угрозами, а позже разместил пост с признаками возбуждения ненависти к сотрудникам регионального центра противодействия экстремизму и ФСБ.

В марте 2023 года он позвонил одному из сотрудников ФСБ и угрожал ему расправой, после чего опубликовал этот разговор в своем канале. Угрозы были размещены в мае и ноябре того же года. Сам обвиняемый находился на территории Украины.

Суд приговорил его заочно к 7,5 годам колонии за призывы к экстремизму и возбуждение ненависти к сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что насмотревшийся видео в Telegram житель России попал на скамью подсудимых.

