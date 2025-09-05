Силовые структуры
Россиянина осудили за участие в хищении миллионов на госзаказе для Минобороны

Бывшего генерального директора ООО «Эльбро» Ивана Мальцева признали виновным в хищении бюджетных денежных средств при выполнении гособоронзаказа и приговорили к двум годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

Как установил суд, в 2022 году Минобороны РФ заключило с заказчиком контракты на выполнение строительно-монтажных работ в Тверской области и Алтайском крае на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей. В 2023 году гендиректор фирмы заказчика привлекла в качестве соисполнителя осужденного Мальцева. Сообщники организовали аферу по закупке материалов по завышенной цене и похитили 40 миллионов рублей.

В результате преступления Минобороны России был причинен ущерб в особо крупном размере.

До этого бывшего начальника 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны России генерал-майора медицинской службы Константина Кувшинова арестовали по делу о мошенничестве.

