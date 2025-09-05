Россиянин создал марку «уникального и высококачественного» рома и попал под суд

МВД: 15 членов ОПГ пойдут под суд за сбыт контрафактного рома в 20 регионах

В Москве под суд пойдут 15 участников межрегиональной организованной преступной группы (ОПГ) за производство и сбыт контрафактного рома и водки в 20 регионах страны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

Бутлегерами руководил ранее судимый 42-летний уроженец Москвы, который создал собственную марку рома и активно продвигал ее в интернете и соцсетях под видом «уникального и высококачественного» продукта. На самом деле алкоголь производился в антисанитарных условиях из сомнительных ингредиентов, отметили в ведомстве. Там предоставили оперативное видео из подпольного цеха в Подмосковье.

На кадрах видны спецназовцы, врывающиеся в жилье бородатого мужчины. Он ложится на пол с поднятыми руками. Видна бутылка рома, канистры с жидкостью.

В ходе обысков полицейские изъяли оборудование для розлива, 500 канистр с немаркированной жидкостью, этикетки и более тысячи бутылок готовой продукции, которые были уничтожены.

ОПГ успела сбыть пять тысяч литров нелегального алкоголя. Им вменяют 25 преступных эпизодов.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае чачей с метиловым спиртом отравились более 12 человек. Десять из них спасти не удалось. После случившегося рынок, где торговали смертельным алкоголем, решили закрыть.