Россиянин затащил девушку в подъезд дома и избил

В Петербурге пьяный мужчина затащил девушку в подъезд дома и избил

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина затащил 24-летнюю девушку в подъезд дома на Выборгском шоссе и избил, передает 78.ru.

По данным российского издания, охранник управляющей компании заметил неладное и вызвал сотрудников Росгвардии.

Прибывшие оперативники скрутили нетрезвого 40-летнего горожанина. До этого неадекватный гражданин нанес девушке несколько ударов по голове.

Пострадавшую отвезли в больницу, где врачи диагностировали у нее перелом носа, а также ссадины и гематомы на лице. Избитая девушка находится под медицинским наблюдением.

Ее обидчика задержали и доставили в полицию.

