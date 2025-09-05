Россия
17:25, 5 сентября 2025Россия

Россиянин затащил девушку в подъезд дома и избил

В Петербурге пьяный мужчина затащил девушку в подъезд дома и избил
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина затащил 24-летнюю девушку в подъезд дома на Выборгском шоссе и избил, передает 78.ru.

По данным российского издания, охранник управляющей компании заметил неладное и вызвал сотрудников Росгвардии.

Прибывшие оперативники скрутили нетрезвого 40-летнего горожанина. До этого неадекватный гражданин нанес девушке несколько ударов по голове.

Пострадавшую отвезли в больницу, где врачи диагностировали у нее перелом носа, а также ссадины и гематомы на лице. Избитая девушка находится под медицинским наблюдением.

Ее обидчика задержали и доставили в полицию.

Ранее сообщалось, что житель Белгородской области избил жену ноутбуком из-за просмотра сериала. В отношении россиянина возбудили уголовное дело.

