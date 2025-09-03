Россиянин избил жену ноутбуком из-за просмотра сериала

Житель Белгородской области избил жену ноутбуком из-за просмотра сериала. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».
По информации издания, российская пара проводила вечер за распитием спиртных напитков. 40-летний мужчина спустя некоторое время отправился спать, а его жена включила сериал на ноутбуке.
Когда мужчина проснулся, то увидел, что супруга не ложилась. Эта ситуация его разозлила — россиянин схватил гаджет и ударил им по голове женщины.
В отношении жителя Белгородской области возбудили уголовное дело по статье о причинении легкого вреда здоровью. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что в Самаре мужчина избил жену, державшую на руках ребенка, на автобусной остановке.
До этого житель Тюмени покалечил друга из-за шутки над стрижкой жены.