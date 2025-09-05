Силовые структуры
17:23, 5 сентября 2025Силовые структуры

Россиянина в камуфляже задержали за съемку экстремистских роликов в гостинице

ФСБ в Омске задержала мужчину за призывы к убийствам по национальному признаку
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

Сотрудники силовых структур задержали мужчину, который снимал видеоролики с призывами к экстремистской деятельности в номере омской гостиницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина, одетый в камуфляж, записал несколько роликов и опубликовал их в соцсетях. В них он призывал мусульман к расправам над людьми по национальному признаку.

В отношении автора видео возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремизму.

Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил к трем годам лишения свободы ученого-изобретателя Дмитрия Скопина (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который в интернете оправдывал вторжение Вооруженных сил Украины на территорию Курской области.

