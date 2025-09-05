Российская актриса под конвоем попала на видео

Конвой доставил актрису Аглаю Тарасову в Домодедовский городской суд, где ей изберут меру пресечения. Видео с артисткой публикует РЕН ТВ.
На кадрах видно, как Тарасову ведут по коридору и заводят в зал судебного заседания.
Следователь просит отправить артистку под домашний арест. Против нее возбуждено дело о контрабанде наркотиков. По этой статье Тарасовой грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
Ранее у актрисы в аэропорту Домодедово обнаружили вейп с гашишным маслом внутри.
Тарасова известна по ролям в фильмах «Лед», «Холоп 2» и «Беспринципные».