Российская актриса под конвоем попала на видео

Доставленную в суд для избрания меры пресечения актрису Тарасову сняли на видео

Конвой доставил актрису Аглаю Тарасову в Домодедовский городской суд, где ей изберут меру пресечения. Видео с артисткой публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как Тарасову ведут по коридору и заводят в зал судебного заседания.

Следователь просит отправить артистку под домашний арест. Против нее возбуждено дело о контрабанде наркотиков. По этой статье Тарасовой грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Ранее у актрисы в аэропорту Домодедово обнаружили вейп с гашишным маслом внутри.

Тарасова известна по ролям в фильмах «Лед», «Холоп 2» и «Беспринципные».