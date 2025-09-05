Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:11, 5 сентября 2025Силовые структуры

Российская актриса под конвоем попала на видео

Доставленную в суд для избрания меры пресечения актрису Тарасову сняли на видео
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Конвой доставил актрису Аглаю Тарасову в Домодедовский городской суд, где ей изберут меру пресечения. Видео с артисткой публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как Тарасову ведут по коридору и заводят в зал судебного заседания.

Следователь просит отправить артистку под домашний арест. Против нее возбуждено дело о контрабанде наркотиков. По этой статье Тарасовой грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Ранее у актрисы в аэропорту Домодедово обнаружили вейп с гашишным маслом внутри.

Тарасова известна по ролям в фильмах «Лед», «Холоп 2» и «Беспринципные».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Азербайджан мог вернуть Украине истребители, которые 20 лет назад сам купил у Киева. Что об этом известно?

    Москвичам назвали время продления аномального тепла

    В России жестко отреагировали на угрозы Польши в адрес Белоруссии

    Туск усомнился в единстве США и Европы по Украине

    В допустимости снижения ключевой ставки в России усомнились

    На боевом ледоколе ВМФ России подняли флаг

    Освобождавший Мариуполь Герой России рассказал о лишившем его ноги ранении

    Венгрия назвала главную причину покупок российской нефти

    Мерц рассказал о подготовке к «шоу» Трампа

    Российская актриса сделала заявление в суде по поводу наркотиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости