Раскрыты судебные перспективы звезды фильмов «Холоп» и «Лед» по делу о наркотиках

Суд Домодедово получил ходатайство следствия о домашнем аресте актрисы Тарасовой

Домодедовский городской суд получил материалы в отношении актрисы Аглаи Тарасовой, которую задержали с наркотиками в аэропорту. Об этом рассказали РИА Новости в инстанции.

Готовится рассмотрение ходатайства следователя об избрании артистке меры пресечения в виде домашнего ареста.

Против Тарасовой возбуждено дело о контрабанде наркотиков. По этой статье ей грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Ранее у Тарасовой в аэропорту Домодедово обнаружили вейп с гашишным маслом внутри.

Актриса известна по ролям в фильмах «Лед», «Холоп 2» и «Беспринципные».