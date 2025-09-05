Российская модель Маша Миногарова снялась в свадебных микрошортах

Российская модель и блогерша Маша Миногарова показала откровенный образ со свадьбы с актером Александром Горчилиным. Сторис она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость снялась в боди и микрошортах белого цвета. Кроме того, инфлюэнсер надела длинную фату, которая закрывала ее лицо, колготки в тон образу и туфли на каблуках. В руках она держала букет цветов.

«Ну что же. Горчилина уже сутки. Все лайк», — подписала Миногарова публикацию.

Миногарова вышла замуж за Горчилина 3 сентября. Актер сделал манекенщице предложение в марте на праздновании ее дня рождения. «Это первый настоящий сюрприз в моей жизни, о котором я не догадывалась ни секунды», — рассказала тогда блогерша.