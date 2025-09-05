Силовые структуры
13:59, 5 сентября 2025Силовые структуры

Российская школьница пошла гулять в парк и была изнасилована уборщиком

В Татарстане задержали надругавшегося над школьницей уборщика парка
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Республике Татарстан задержали 58-летнего россиянина, подозреваемого в насильственных действиях в отношении школьницы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает республиканское управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 1 сентября 11-летняя школьница пошла гулять в сельский парк, где в этом время убирался обвиняемый. Извращенец схватил ребенка и совершил в отношении нее непристойные действия. Известно, что полиция задержала подозреваемого. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности», — говорится в сообщении ведомства

Ранее в Нижегородской области осудили мужчину, надругавшегося над девочкой в гаражах.

