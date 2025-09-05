Российского «Курьера» вооружили лазером

Робототехнический комплекс «Курьер» получил лазер «Игнис» для разминирования

Российскую роботизированную платформу «Курьер» вооружили лазером для разминирования. Комплекс прошел полевые испытания, пишет Telegram-канал Dambiev.

Наземный робототехнический комплекс (НРТК) получил отечественную установку «Игнис», которая позволяет сжигать взрывоопасные предметы без их подрыва. В ходе испытаний лучом лазера прожигали различные мины на дистанции 150 метров.

«Это позволяет утилизировать взрывоопасные предметы без риска для личного состава и повреждения инфраструктуры. Например, для разминирования минных шлагбаумов, взрывоопасных предметов на взлетно-посадочной полосе», — говорится в сообщении.

В сентябре стало известно, что бойцы группировки российских войск «Восток» начали использовать НРТК «Курьер» на южнодонецком направлении СВО. Гусеничную машину применяют для огневой поддержки штурмовых подразделений, разведки и выполнения инженерных задач.