Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
01:09, 5 сентября 2025Наука и техника

Стало известно о возможной закупке Сербией французских истребителей

Tango Six: Сербия может закупить у Франции 12 многоцелевых истребителей Rafale
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Французский авиаконцерн Dassault Aviation зарегистрировал в Сербии дочернюю структуру с уставным капиталом 62,7 миллиона евро. Об этом пишет портал Tango Six.

Компания будет отвечать за поддержку закупок многоцелевых истребителей Rafale, говорится в сообщении. Как отметил автор, через компанию, предположительно, пройдет закупка 12 боевых самолетов.

«На сумму около 2,7 миллиарда евро — самая дорогая военная сделка в истории Сербии», — указал Telegram-канал «О Сербии по-русски».

Ранее стало известно, что российские истребители Су-35С превосходят французские Rafale по дальности полета и возможностям радара.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор из Франции назвала реальный боевой потенциал «коалиции желающих»

    Депутат Рады раскрыл смысл встречи «коалиции желающих»

    Экс-депутат Рады назвал размещение войск НАТО на Украине интервенцией

    В российском городе сообщили о взрывах и возгорании

    Работу российского аэропорта временно ограничили

    Стало известно о планах Трампа переименовать Пентагон в Министерство войны

    Автомобилистам дали совет по продлению срока службы двигателя

    На Западе заметили плохой сигнал для Киева на встрече «коалиции желающих»

    Пенсионерка поверила выдававшему себя за астронавта мошеннику и перевела ему деньги

    Биолог объяснил стирание следов Ким Чен Ына после переговоров в КНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости