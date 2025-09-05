Tango Six: Сербия может закупить у Франции 12 многоцелевых истребителей Rafale

Французский авиаконцерн Dassault Aviation зарегистрировал в Сербии дочернюю структуру с уставным капиталом 62,7 миллиона евро. Об этом пишет портал Tango Six.

Компания будет отвечать за поддержку закупок многоцелевых истребителей Rafale, говорится в сообщении. Как отметил автор, через компанию, предположительно, пройдет закупка 12 боевых самолетов.

«На сумму около 2,7 миллиарда евро — самая дорогая военная сделка в истории Сербии», — указал Telegram-канал «О Сербии по-русски».

Ранее стало известно, что российские истребители Су-35С превосходят французские Rafale по дальности полета и возможностям радара.