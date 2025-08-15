Наука и техника
06:42, 15 августа 2025

На Западе сравнили Rafale и Су-35С

MWM: Су-35С превосходит Rafale по дальности полета и возможностям радара
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Российские истребители превосходят французские по дальности полета и возможностям радара. Сравнение боевых самолетов Rafale и Су-35С, между которыми выбирала Индонезия, приводит западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание обратило внимание на появившееся в сети изображение истребителя Rafale за номером T-0301 в характерной для индонезийских военно-воздушных сил (ВВС) раскраске.

«Ранее ВВС Индонезии планировали закупить российские истребители Су-35С, которые значительно больше и имеют большую дальность полета, а также оснащены радарами, более чем в три раза большими, чем Rafale. Однако договор, подписанный в феврале 2018 года, был отложен из-за угроз со стороны США ввести экономические санкции», — говорится в публикации.

Журнал допускает, что небольшой парк истребительной авиации ВВС Индонезии и крупный заказ на французский боевой самолет приведут к тому, что все индонезийские F-16, Су-27 и Су-30 будут заменены Rafale стоимостью 193 миллиона долларов каждый. «Сочетание ограниченных возможностей Rafale и очень высокой стоимости, таким образом, вызвало серьезную критику решения ВВС Индонезии инвестировать столь значительные средства в закупки», — заключает издание.

Ранее портал European Defence Review сообщил, что индонезийские ВВС вместо партии российских Су-35С закупят 42 французских истребителя Rafale.

