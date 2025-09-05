Интернет и СМИ
07:05, 5 сентября 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

«Информзащита»: Мошенники стали представляться хакерами, которым заказали взлом
Злоумышленники начали представляться хакерами, которым якобы «заказали» жертву, и предлагают «перебить» предложение, сообщили специалисты холдинга «Информзащита». О новой мошеннической схеме россиян предупредили в беседе с «Лентой.ру».

Большинство кейсов, по данным аналитиков, сводятся к следующей схеме: неизвестный пользователь отправляет жертве сообщение в мессенджере, где сообщает, что ему заплатили за взлом человека. В качестве доказательства приведенной работы злоумышленник показывает жертве ФИО, номер телефона, адрес, возможно, также паспортные данные. После преступник предлагает связаться, чтобы обсудить сумму компенсации за нераспространение данных. Специалисты отмечают, что в действительности все эти данные можно найти в даркнете.

Такие атаки, указывают в интеграторе, являются целевыми. Мошенники заранее собирают данные о потенциальной жертве, изучают триггерные точки, которые можно эффективно использовать для шантажа. Чаще всего жертвами становится люди, обладающие разной степенью публичности: блогеры, артисты, руководители компаний. Эти люди особо дорожат своей приватностью и защитой данных, поэтому склонны следовать указаниям мошенников, подчеркивают аналитики.

Сейчас мы наблюдаем рост целевых атак злоумышленников, их стало примерно на 30 процентов больше. Мошенники понимают, что массовые схемы уже не так эффективны, поэтому атаки становятся сложнее, к ним дольше готовятся, лучше изучают жертву

Павел Коваленкодиректор Центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита»

Эксперты рекомендовали пользователям оставаться бдительными и не отвечать на сообщения, полученные из неизвестных источников, а в случае шантажа обращаться в правоохранительные органы. Россиянам также посоветовали соблюдать правила цифровой гигиены: стараться не оставлять свои персональные данные в открытом доступе, удалять аккаунты, которые не используются, придумывать сложные и разные пароли.

Ранее россиянам назвали самые небезопасные пароли. В случае, если в них содержится последовательность чисел или имя родственников, мошенники быстро смогут взломать аккаунт.

