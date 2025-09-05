Культура
12:56, 5 сентября 2025Культура

Стало известно о смене Шуфутинским гражданства

Певец Михаил Шуфутинский получил гражданство России, раньше он жил по ВНЖ
Андрей Шеньшаков

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Певец Михаил Шуфутинский, известный своим хитом «Третье сентября», получил гражданство России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, до этого он жил в стране по виду на жительство, будучи гражданином США. Теперь Михаил Захарович получил российский паспорт после начала специальной военной операции (СВО), когда решил не возвращаться в Штаты и остаться в Москве.

Также уточняется, что в 2022 году у Шуфутинского истек срок действия паспорта США, а российский документ он получил 24 августа. В Америку артист переехал в 1981 году вместе со своей семьей.

Ранее стало известно, что заслуженный артист России Михаил Шуфутинский оценил пение Егора Крида. В беседе с Пятым каналом он заметил, что Крид является не только мастером своего дела, но и весьма приятным человеком.

