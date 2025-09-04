Культура
15:26, 4 сентября 2025

Шуфутинский оценил пение Егора Крида

Шуфутинский: Егор Крид является мастером своего дела
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский оценил пение Егора Крида. В беседе с Пятым каналом он заметил, что Крид является не только мастером своего дела, но и весьма приятным человеком.

«Егор замечательный человек, мастер своего дела, может очень много рассказать вам об объективах, о микрофонах, о музыке тоже. Он отличный автор и исполнитель прекрасный. Он мне очень нравится», — заявил исполнитель хита «Третье сентября».

Шуфутинский напомнил, что в 2022 году записал вместе с певцом новую версию своей знаменитой песни. По его словам, дуэт удался как раз благодаря положительным качествам Крида.

Ранее Лариса Долина прокомментировала скандальный концерт Егора Крида. Особенно высоко она оценила номер певца с Филиппом Киркоровым.

