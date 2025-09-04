Шуфутинский: Егор Крид является мастером своего дела

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский оценил пение Егора Крида. В беседе с Пятым каналом он заметил, что Крид является не только мастером своего дела, но и весьма приятным человеком.

«Егор замечательный человек, мастер своего дела, может очень много рассказать вам об объективах, о микрофонах, о музыке тоже. Он отличный автор и исполнитель прекрасный. Он мне очень нравится», — заявил исполнитель хита «Третье сентября».

Шуфутинский напомнил, что в 2022 году записал вместе с певцом новую версию своей знаменитой песни. По его словам, дуэт удался как раз благодаря положительным качествам Крида.

