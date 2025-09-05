Звезда шоу «Дом-2» высказалась о постановках на проекте

Звезда шоу «Дом-2» Ольга Солнце заявила, что на проекте не было сценария

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Солнце (настоящая фамилия — Николаева) заявила, что у программы не было сценария. Об этом она высказалась в интервью Starhit.

«Сценарии не раздавали. Было такое, что продюсеры корректировали и вбрасывали инфоповоды. Такая у них работа, (...) это необходимо для существования подобных проектов», — ответила звезда «Дома-2» на вопрос о том, были ли на проекте постановки.

Солнце добавила, что некоторые участники шоу сами придумывали скандалы, чтобы стать популярнее. Она не назвала их имен, но при этом уточнила, что «все зрители их знают».

