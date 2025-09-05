Сомнолог назвала четыре ошибки во время дневного сна

Сомнолог Патель: Идеальная продолжительность дневного сна составляет 30 минут

Эксперт по сну, сомнолог Ханна Патель заявила, что дневной сон может быть полезен, если следовать некоторым правилам. Наиболее частые четыре ошибки во время дневного отдыха она назвала изданию HuffPost.

В первую очередь Патель указала, что дневной сон не может восполнить недостаток ночного отдыха. Поэтому она призвала не пытаться выспаться после бессонной ночи. Однако, по мнению специалиста, почувствовать себя лучше можно, если прилечь в первой половине дня на 20-30 минут.

Она подчеркнула, что идеальная продолжительность дневного сна составляет 30 минут. Затем тело погружается в глубокий сон. «Это значит, что после такого сна вы будете чувствовать себя вялым. Вам будет, вероятно, еще хуже, чем до сна», — предупредила сомнолог.

Еще одной частой ошибкой Патель назвала привычку вздремнуть на диване. По ее мнению, будет намного больше пользы, если заснуть в спальне, закрыв шторы и изолировав себя от посторонних звуков.

Эксперт также напомнила, что засыпать нужно в прохладном помещении. По ее словам, идеальная температура как для ночного, так и для дневного сна составляет от 15 до 20 градусов.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа назвала самую вредную позу для сна. Она рекомендовала не спать на животе.