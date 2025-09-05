Спорт
11:53, 5 сентября 2025Спорт

Стали известны финалистки US Open в женском одиночном разряде

Соболенко и Анисимова стали финалистками US Open в женском одиночном разряде
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Арина Соболенко

Арина Соболенко. Фото: Mike Frey / Imagn Images / Reuters

Стали известны финалистки US Open-2025 в женском одиночном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Первой право сыграть в решающем матче турнира завоевала белорусская теннисистка Арина Соболенко. В своем полуфинале первая ракетка мира в трех сетах победила американку Джессику Пегулу (4:6, 6:3, 6:4).

Второй участницей финала стала американка Аманда Анисимова. В своем полуфинале она победила японку Наоми Осаку (6:7, 7:6, 6:3).

Финальная встреча состоится в субботу, 6 сентября. Игра начнется в 23:00 по московскому времени. Соболенко является действующей победительницей US Open. Анисимова второй раз в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». Титулов в ее активе нет.

    Все новости