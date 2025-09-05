Бывший СССР
Стало известно о боях в Юнаковке Сумской области

ВС России ведут атаки в Юнаковке Сумской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации ведут бои в районе Юнаковки Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские войска ведут бои в Юнаковке», — передает канал слова своего источника.

По его информации, российская артиллерия ведет массированный обстрел позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте, а сами украинские войска пытаются совершать контратаки на флангах, используя БПЛА.

Ранее стало известно, что командование ВСУ перебрасывает на сумское направление батальон президентской бригады. Отмечается, что батальон участвовал во вторжении в Курскую область и был разбит в районе Гуево после того, как 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ, провалив контратаку в районе Андреевки, понес потери.

