Стюардесса выпроводила туристку из самолета за просьбу «заткнуться» и попала на видео

В США стюардесса выпроводила пассажирку из самолета за просьбу «заткнуться»
В США стюардесса выпроводила пассажирку из самолета American Airlines за просьбу заткнуться и попала на видео. Его публикует издание New York Post (NYP).

Инцидент произошел 2 сентября на рейсе в американский штат Техас. Уточняется, что туристка бросила эту фразу в момент, когда сотрудница авиакомпании зачитывала инструкцию по безопасности на рейсе из Коста-Рики в Даллас.

Стюардесса сразу отреагировала на грубость, и этот момент попал на видео. Она подошла к отдыхающей и спросила ее: «Вы хотите выйти из самолета? Потому что меня не устроит, если вы не будете соблюдать правила». В ответ девушка притворилась, что не слышит работницу American Airlines. «Вас нет в списке людей, у которых проблемы со слухом. Так что я попрошу пилота снять вас с рейса, потому что вы не подчиняетесь правилам», — заключила стюардесса.

Видео заканчивается на моменте, когда пассажирка покидает свое место. При этом автор видео и ее попутчик Джей Креншоу заявил в беседе с NYP, что сочувствует обеим женщинам. Одна столкнулась с грубостью, а у второй было плохое утро, и она быстро поняла, что вышла за рамки, сказал он.

Ранее пассажирка рейса Сидней — Квинсленд напилась перед посадкой, устроила пьяный дебош в самолете и нарвалась на штраф в размере 16,5 тысячи долларов (около 1,3 миллиона рублей). Уточнялось, что за несоблюдение инструкций по безопасности во время полета и создание препятствий работе должностного лица ей может грозить не только штраф, но и тюремное заключение.

