Пассажирка напилась перед рейсом, станцевала в самолете и нарвалась на миллионный штраф

Алина Черненко

Фото: Martin Ollman / Getty Images

Пассажирка неназванной иностранной авиакомпании в Австралии напилась перед посадкой, устроила пьяный дебош в самолете и нарвалась на штраф в размере 16,5 тысячи долларов (около 1,3 миллиона рублей). Об этом сообщает газета The Guardian.

Инцидент произошел на рейсе из Сиднея в Квинсленд еще 21 июля, однако заседание суда, на которое 50-летняя гражданка Новой Зеландии Шери Янг не явилась, состоялось в начале сентября. До этого женщине предъявили обвинения в неподобающем поведении и нахождении на борту самолета в состоянии алкогольного опьянения.

По данным австралийской федеральной полиции, Янг игнорировала инструкции по безопасности, нецензурно обругала членов экипажа и танцевала в проходе самолета, пока пилоты готовились ко взлету. В итоге командир воздушного судна прервал процесс и обратился за помощью в Агентство по обеспечению безопасности полетов (AFP) Австралии.

Сотрудники AFP сняли буйную пассажирку с рейса, и она вернулась на родину в Новую Зеландию на следующий день после освобождения из-под стражи. Как пишет издание, за несоблюдение инструкций по безопасности во время полета и создание препятствий работе должностного лица Янг может грозить не только штраф, но и тюремное заключение.

В августе пассажирка Ryanair попыталась открыть дверь самолета в полете и сорвала рейс. После посадки ее вывели из салона в сопровождении полицейских.

