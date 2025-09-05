Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:03, 5 сентября 2025Мир

Туск усомнился в единстве США и Европы по Украине

Туск заявил, что отношения США и Европы в контексты Украины сложные
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Премьер-министр Польши Дональд Туск после конференции «коалиции желающих» 4 сентября заявил, что отношения Соединенных Штатов и стран Европы в контексте Украины остаются крайне сложными. Его слова передает РИА Новости.

«Я не хочу читать лекцию на эту тему, но вы хорошо знаете, какая тонкая ситуация на линии США — Европа в контексте Украины и России», — ответил политик.

По его словам, после бесед с президентом Франции Эммануэлем Макроном, украинским лидером Владимиром Зеленским и главой Белого дома Дональдом Трампом у него не сложилось впечатления, что западные страны действуют согласованно. «У меня нет ощущения, чтобы все, скажу мягко, делалось так, как надо», — отметил Туск.

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф покинул встречу «коалиции желающих» в Париже менее чем через час после ее начала.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Азербайджан мог вернуть Украине истребители, которые 20 лет назад сам купил у Киева. Что об этом известно?

    Москвичам рассказали о погоде на выходных

    МИД Украины ответил на предложение Путина о встрече с Зеленским в Москве

    Названо неожиданное последствие привычки добавлять соль в еду

    Появились новые данные о возбужденном деле о наркотиках против звезды фильма «Холоп»

    Раскрыта судьба наследства Джорджо Армани на миллиарды долларов

    США приступили к летным испытаниям «самолета ядерной войны»

    Россиянин затащил девушку в подъезд дома и избил

    «Радиостанция Судного дня» передала загадочное сообщение

    В США обратили внимание на резкий ответ Путина на планы Запада по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости