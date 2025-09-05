Туск усомнился в единстве США и Европы по Украине

Туск заявил, что отношения США и Европы в контексты Украины сложные

Премьер-министр Польши Дональд Туск после конференции «коалиции желающих» 4 сентября заявил, что отношения Соединенных Штатов и стран Европы в контексте Украины остаются крайне сложными. Его слова передает РИА Новости.

«Я не хочу читать лекцию на эту тему, но вы хорошо знаете, какая тонкая ситуация на линии США — Европа в контексте Украины и России», — ответил политик.

По его словам, после бесед с президентом Франции Эммануэлем Макроном, украинским лидером Владимиром Зеленским и главой Белого дома Дональдом Трампом у него не сложилось впечатления, что западные страны действуют согласованно. «У меня нет ощущения, чтобы все, скажу мягко, делалось так, как надо», — отметил Туск.

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф покинул встречу «коалиции желающих» в Париже менее чем через час после ее начала.